Emplifi 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
Emplifi의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 중간 보상 in Czech Republic 패키지는 year당 총 CZK 1.48M입니다. Emplifi의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025

평균 연봉
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
연간 총액
CZK 1.48M
레벨
-
기본급
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
보너스
CZK 140K
재직 기간
5 년
경력
5 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Emplifi?

CZK 3.49M

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
자주 묻는 질문

Emplifi in Czech Republic의 소프트웨어 엔지니어링 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 CZK 1,667,182입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Emplifi의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 직무 in Czech Republic에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 CZK 1,452,608입니다.

