Elsevier 소프트웨어 엔지니어 급여

Elsevier의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 Software Engineer 1 year당 $89.6K부터 Lead Software Engineer year당 $148K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $110K입니다. Elsevier의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
