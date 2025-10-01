Elevate K-12 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Bengaluru 지역

Was ist das höchste 소프트웨어 엔지니어 Gehalt bei Elevate K-12 in Greater Bengaluru?
Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen 소프트웨어 엔지니어 bei Elevate K-12 in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,654,313. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Wie viel verdienen Elevate K-12 소프트웨어 엔지니어 Mitarbeiter in Greater Bengaluru?
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Elevate K-12 für die Position 소프트웨어 엔지니어 in Greater Bengaluru beträgt ₹3,732,896.