Duck Creek Technologies
  • New York City Area

Duck Creek Technologies 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여 New York City Area 지역

Duck Creek Technologies의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 중간 보상 in New York City Area 패키지는 year당 총 $220K입니다. Duck Creek Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025

평균 연봉
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
연간 총액
$220K
레벨
-
기본급
$190K
Stock (/yr)
$0
보너스
$30K
재직 기간
17 년
경력
17 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
자주 묻는 질문

Duck Creek Technologies in New York City Area의 소프트웨어 엔지니어링 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $227,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Duck Creek Technologies의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 직무 in New York City Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $220,000입니다.

