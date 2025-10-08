Dropbox Data Architect 급여

Dropbox의 Data Architect 보상 in United States은 IC2 year당 $300K부터 IC4 year당 $336K까지입니다. Dropbox의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$300K
$193K
$84.4K
$22.2K
IC3
$257K
$167K
$65.3K
$24.3K
IC4
$336K
$192K
$123K
$21K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Dropbox에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)