Dropbox 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여 United States 지역

Dropbox의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 IC1 year당 $168K부터 IC6 year당 $854K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $325K입니다. Dropbox의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
IC1
$168K
$127K
$32.2K
$9.1K
IC2
$231K
$168K
$54K
$9.4K
IC3
$368K
$209K
$129K
$29.2K
IC4
$445K
$228K
$175K
$41.6K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Dropbox에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)