DP World 소프트웨어 엔지니어 급여

DP World의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 SDE year당 ₹2.21M부터 Group SDE 2 year당 ₹4.97M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹4.08M입니다. DP World의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/22/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
