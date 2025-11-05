Deutsche Telekom 소프트웨어 엔지니어 급여 Greece 지역

Deutsche Telekom의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greece은 Software Engineer year당 €35.6K부터 Lead Software Engineer year당 €26.2K까지입니다. year별 중간 보상 in Greece 패키지는 총 €29.2K입니다. Deutsche Telekom의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
