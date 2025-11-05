Deutsche Telekom 소프트웨어 엔지니어 급여 Germany 지역

Deutsche Telekom의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Germany은 Junior Software Engineer year당 €41.1K부터 Principal Software Engineer year당 €131K까지입니다. year별 중간 보상 in Germany 패키지는 총 €66.5K입니다. Deutsche Telekom의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
포함된 직책새 직책 제출