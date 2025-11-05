Deutsche Telekom 소프트웨어 엔지니어 급여 Budapest Metropolitan Area 지역

Deutsche Telekom의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Budapest Metropolitan Area은 Software Engineer year당 HUF 12.6M부터 Senior Software Engineer year당 HUF 19.6M까지입니다. year별 중간 보상 in Budapest Metropolitan Area 패키지는 총 HUF 12.41M입니다. Deutsche Telekom의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 11/5/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
