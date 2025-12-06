회사 디렉토리
Dell Technologies의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L5 year당 $114K부터 L11 year당 $360K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $155K입니다. Dell Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 12/6/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
L5(신입 레벨)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
보기 3 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교
인턴십 급여

베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
RSU

Dell Technologies에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)



포함된 직책

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

시스템 엔지니어

자주 묻는 질문

Dell Technologies in United States의 소프트웨어 엔지니어에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $386,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Dell Technologies의 소프트웨어 엔지니어 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $151,500입니다.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.