Dell Technologies 소프트웨어 엔지니어 급여

Dell Technologies의 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L5 year당 $114K부터 L11 year당 $360K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $155K입니다. Dell Technologies의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 12/6/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Dell Technologies에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)
