CVS Health 백엔드 소프트웨어 엔지니어 급여 United States 지역

CVS Health의 백엔드 소프트웨어 엔지니어 보상 in United States은 L1 year당 $112K부터 L5 year당 $197K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $121K입니다. CVS Health의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
