CVS Health Health Informatics 급여 Greater Chicago Area 지역

CVS Health의 Health Informatics 보상 in Greater Chicago Area은 Data Scientist year당 $127K부터 Senior Data Scientist I year당 $153K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Chicago Area 패키지는 총 $138K입니다. CVS Health의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/8/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
