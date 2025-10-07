Cvent 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여 Northern Virginia Washington DC 지역

Cvent의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in Northern Virginia Washington DC은 Software Engineer I year당 $106K부터 Lead Software Engineer year당 $157K까지입니다. year별 중간 보상 in Northern Virginia Washington DC 패키지는 총 $108K입니다. Cvent의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
