Cvent 풀스택 소프트웨어 엔지니어 급여 India 지역

Cvent의 풀스택 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 Software Engineer II year당 ₹1.97M부터 Senior Software Engineer year당 ₹3.28M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹2.83M입니다. Cvent의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/7/2025
레벨명
총액
기본급
주식 ()
보너스
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
