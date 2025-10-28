회사 디렉토리
Continental
Continental 프로덕트 매니저 급여

Continental의 프로덕트 매니저 중간 보상 in Germany 패키지는 year당 총 €78.1K입니다. Continental의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/28/2025

평균 연봉
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
연간 총액
€78.1K
레벨
E13
기본급
€76.8K
Stock (/yr)
€0
보너스
€1.3K
재직 기간
5 년
경력
8 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Continental?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
자주 묻는 질문

Continental in Germany의 프로덕트 매니저에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 €104,214입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Continental의 프로덕트 매니저 직무 in Germany에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 €76,777입니다.

