Comcast 소프트웨어 엔지니어 급여 India 지역

Comcast의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 II year당 ₹1.31M부터 Principal Engineer year당 ₹3.22M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹1.33M입니다. Comcast의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Engineer 1
I(신입 레벨)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.59M
₹2.38M
₹0
₹209K
₹13.95M

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

베스팅 일정

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (15.00% 연별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (40.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



포함된 직책

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데브옵스 엔지니어

연구 과학자

자주 묻는 질문

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk 소프트웨어 엔지니어 di Comcast in India mencapai total kompensasi tahunan ₹3,219,602. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk posisi 소프트웨어 엔지니어 in India adalah ₹1,331,328.

