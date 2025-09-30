회사 디렉토리
Comcast
  • 급여
  • 프로덕트 디자이너

  • 모든 프로덕트 디자이너 급여

  • Greater London Area

Comcast 프로덕트 디자이너 급여 Greater London Area 지역

Comcast의 프로덕트 디자이너 중간 보상 in Greater London Area 패키지는 year당 총 £68.3K입니다. Comcast의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 연봉
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
연간 총액
£68.3K
레벨
hidden
기본급
£63.4K
Stock (/yr)
£0
보너스
£4.9K
재직 기간
2-4 년
경력
5-10 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Comcast?

£121K

최신 급여 제출
회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
베스팅 일정

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (15.00% 연별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (40.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



포함된 직책

UX 디자이너

자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 프로덕트 디자이너 at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the 프로덕트 디자이너 role in Greater London Area is £46,539.

기타 리소스