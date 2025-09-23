Comcast 데이터 사이언스 매니저 급여

회사 디렉토리
Comcast의 데이터 사이언스 매니저 중간 보상 in United States 패키지는 year당 총 $196K입니다. Comcast의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/23/2025

평균 연봉
company icon
Comcast
Data Science Manager
Denver, CO
연간 총액
$196K
레벨
M2
기본급
$145K
Stock (/yr)
$29K
보너스
$22K
재직 기간
1 년
경력
20 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Comcast?

$160K

베스팅 일정

15%

1

15%

2

15%

3

15%

4

40%

5

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 5년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (15.00% 연별)

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (15.00% 연별)

  • 40% 다음 기간에 베스팅됩니다: 5th- (40.00% 연별)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU + Options

Comcast에서 RSU + Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



자주 묻는 질문

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa 데이터 사이언스 매니저 katika Comcast in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $340,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Comcast kwa jukumu la 데이터 사이언스 매니저 in United States ni $194,000.

