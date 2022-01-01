회사 디렉토리
Coinbase
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Coinbase 급여

Coinbase의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $69,345부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $1,186,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Coinbase. 마지막 업데이트: 9/5/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

크립토 엔지니어

프로덕트 매니저
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
프로덕트 디자이너
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

인터랙션 디자이너

UX 디자이너

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
데이터 사이언티스트
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
테크니컬 프로그램 매니저
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
M6 $560K
M7 $772K
사이버보안 애널리스트
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
인사
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
마케팅
IC5 $200K
IC6 $270K

제품 마케팅 매니저

프로그램 매니저
IC4 $163K
IC5 $193K
프로젝트 매니저
IC5 $213K
IC6 $346K
재무 애널리스트
Median $214K
데이터 애널리스트
Median $175K
사업 개발
Median $477K
법무
Median $526K
정보기술자 (IT)
Median $240K
데이터 사이언스 매니저
Median $380K
행정 어시스턴트
$143K
비즈니스 오퍼레이션
$200K
비즈니스 애널리스트
$263K
고객 서비스
$69.3K
고객 서비스 오퍼레이션
$135K
고객 성공
$352K
경영 컨설턴트
$335K
마케팅 오퍼레이션
$550K
리크루터
$228K
영업
$213K
솔루션 아키텍트
$219K

데이터 아키텍트

Cloud Security Architect

UX 리서처
Median $262K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

100%

1

주식 유형
RSU

Coinbase에서 RSUs는 1년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 100% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 분기별)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Coinbase에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

Coinbase에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the IC8 level이며 연간 총 보상은 $1,186,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Coinbase에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $268,745입니다.

추천 채용공고

    Coinbase의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스