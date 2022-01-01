회사 디렉토리
Coffee Meets Bagel
Coffee Meets Bagel 복리후생

총 예상 가치: $1,643

보험, 건강 및 웰빙
  • Free Snacks $730

  • Free Drinks $365

  • Gym Discount

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Sick Time

    Unlimited

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • 주거
  • Remote Work

    • 재정 및 퇴직
  • 401k

    • 혜택 및 할인
  • Tuition Reimbursement

    • 기타
  • Pet Friendly Workplace

