Google
소프트웨어 엔지니어
프로덕트 매니저
뉴욕시 지역
데이터 사이언티스트
다른 직무별로 탐색하기
Coffee Meets Bagel
개요
급여
복리후생
채용공고
신규
채팅
Coffee Meets Bagel 복리후생
총 예상 가치: $1,643
보험, 건강 및 웰빙
Free Snacks
$730
Free Drinks
$365
Gym Discount
Gender Neutral Bathrooms
Dental Insurance
Vision Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Unlimited
Maternity Leave
Paternity Leave
주거
Remote Work
재정 및 퇴직
401k
혜택 및 할인
Tuition Reimbursement
교통
Transport allowance
기타
Pet Friendly Workplace
Coffee Meets Bagel 혜택 및 복리후생
혜택
설명
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Tuition Reimbursement
Offered by employer
401k
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Gym Discount
Offered by employer
Gender Neutral Bathrooms
Offered by employer
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Unlimited
Sick Time
Unlimited
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Transport allowance
Offered by employer
