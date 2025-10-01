CLEAR 소프트웨어 엔지니어 급여 New York City Area 지역

CLEAR의 소프트웨어 엔지니어 보상 in New York City Area은 Software Engineer II year당 $217K부터 Staff Software Engineer year당 $353K까지입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $223K입니다. CLEAR의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
20%
년 1
30%
년 2
50%
년 3
CLEAR에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (30.00% 연별)
50% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (50.00% 연별)
