  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Krakow Metropolitan Area

Clari 소프트웨어 엔지니어 급여 Krakow Metropolitan Area 지역

Clari의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Krakow Metropolitan Area은 L3 기준 year당 PLN 308K입니다. Clari의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
Software Engineer 1(신입 레벨)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Software Engineer 2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
Senior Software Engineer
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
보상 추가레벨 비교

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
인턴십 급여

베스팅 일정

포함된 직책

새 직책 제출

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

자주 묻는 질문

Clari in Krakow Metropolitan Area소프트웨어 엔지니어最高薪酬方案，年度總薪酬為PLN 310,817。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Clari소프트웨어 엔지니어職位 in Krakow Metropolitan Area年度總薪酬中位數為PLN 305,040。

