회사 디렉토리
Citadel
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Singapore

Citadel 소프트웨어 엔지니어 급여 Singapore 지역

Citadel의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Singapore은 L2 기준 year당 SGD 238K입니다. year별 중간 보상 in Singapore 패키지는 총 SGD 224K입니다. Citadel의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
(신입 레벨)
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
보기 1 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

SGD 211K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

기여하기
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Citadel?

검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

포함된 직책

새 직책 제출

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

시스템 엔지니어

퀀트 개발자

자주 묻는 질문

Citadel in Singapore소프트웨어 엔지니어职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬SGD 268,093。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Citadel in Singapore소프트웨어 엔지니어职位的年度总薪酬中位数为SGD 223,694。

추천 채용공고

    Citadel의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스