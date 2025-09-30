Citadel 소프트웨어 엔지니어 급여 New York City Area 지역

Citadel의 소프트웨어 엔지니어 보상 in New York City Area은 L1 year당 $408K부터 L5 year당 $643K까지입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $570K입니다. Citadel의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
