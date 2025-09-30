Citadel 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater London Area 지역

Citadel의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater London Area은 L1 year당 £197K부터 L5 year당 £300K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater London Area 패키지는 총 £286K입니다. Citadel의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
