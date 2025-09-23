Citadel 정보기술자 (IT) 급여

Citadel의 정보기술자 (IT) 보상은 L1 기준 year당 $280K입니다. year별 중간 보상 패키지는 총 $395K입니다. Citadel의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/23/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$280K
$195K
$0
$85K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
