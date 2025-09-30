Citadel 데이터 사이언티스트 급여 New York City Area 지역

Citadel의 데이터 사이언티스트 보상 in New York City Area은 L1 year당 $301K부터 L3 year당 $625K까지입니다. year별 중간 보상 in New York City Area 패키지는 총 $291K입니다. Citadel의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
