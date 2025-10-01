회사 디렉토리
Cisco
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 데이터 사이언티스트

  • 모든 데이터 사이언티스트 급여

  • Madrid Metropolitan Area

Cisco 데이터 사이언티스트 급여 Madrid Metropolitan Area 지역

Cisco의 데이터 사이언티스트 보상 in Madrid Metropolitan Area은 Grade 11 기준 year당 €110K입니다. year별 중간 보상 in Madrid Metropolitan Area 패키지는 총 €110K입니다. Cisco의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
보기 3 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

€142K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Cisco에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (6.25% 분기별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 데이터 사이언티스트 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

The highest paying salary package reported for a 데이터 사이언티스트 at Cisco in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the 데이터 사이언티스트 role in Madrid Metropolitan Area is €109,675.

추천 채용공고

    Cisco의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스