Cisco 비즈니스 애널리스트 급여 San Francisco Bay Area 지역

Cisco의 비즈니스 애널리스트 보상 in San Francisco Bay Area은 Grade 4 year당 $86.2K부터 Grade 10 year당 $171K까지입니다. year별 중간 보상 in San Francisco Bay Area 패키지는 총 $114K입니다. Cisco의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Cisco에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (6.25% 분기별)