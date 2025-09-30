회사 디렉토리
CircleCI
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
    Levels FYI Logo
  • 급여
  • 소프트웨어 엔지니어

  • 모든 소프트웨어 엔지니어 급여

  • Greater Toronto Area

CircleCI 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Toronto Area 지역

CircleCI의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Toronto Area은 E2 year당 CA$168K부터 E3 year당 CA$191K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Toronto Area 패키지는 총 CA$187K입니다. CircleCI의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025

평균 보상별 레벨
보상 추가레벨 비교
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
E1
Associate Software Engineer(신입 레벨)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
보기 2 더 많은 레벨
보상 추가레벨 비교

CA$226K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
데이터 내보내기채용공고 보기
인턴십 급여

베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

CircleCI에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)



검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

검증된 소프트웨어 엔지니어 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

자주 묻는 질문

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí 소프트웨어 엔지니어 tại CircleCI in Greater Toronto Area có tổng thu nhập hàng năm là CA$224,924. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại CircleCI cho vị trí 소프트웨어 엔지니어 in Greater Toronto Area là CA$171,439.

추천 채용공고

    CircleCI의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스