Ciena 소프트웨어 엔지니어 급여 India 지역

Ciena의 소프트웨어 엔지니어 보상 in India은 P1 year당 ₹1.29M부터 P4 year당 ₹5.45M까지입니다. year별 중간 보상 in India 패키지는 총 ₹2.12M입니다. Ciena의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P1
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Ciena에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)