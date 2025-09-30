Ciena 소프트웨어 엔지니어 급여 Greater Ottawa Area 지역

Ciena의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Greater Ottawa Area은 P1 year당 CA$98.4K부터 P4 year당 CA$148K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Ottawa Area 패키지는 총 CA$125K입니다. Ciena의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/30/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
P1
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
Ciena에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (25.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (2.08% 월별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (2.08% 월별)