Ciena 급여

Ciena의 급여는 최저 테크니컬 라이터 연간 총 보상 $33,419부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $275,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Ciena. 마지막 업데이트: 10/13/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

Embedded Systems Software Engineer

하드웨어 엔지니어
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

광학 엔지니어
Median $83.1K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $275K
비즈니스 애널리스트
$86.7K
고객 서비스
$87.3K
데이터 사이언스 매니저
$139K
데이터 사이언티스트
$78.9K
경영 컨설턴트
$180K
마케팅
$252K
기계 엔지니어
$66.8K
프로덕트 디자이너
$101K
영업
Median $116K
세일즈 엔지니어
$150K
솔루션 아키텍트
$110K
테크니컬 프로그램 매니저
$95.8K
테크니컬 라이터
$33.4K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Ciena에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Ciena에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $275,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ciena에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $103,078입니다.

