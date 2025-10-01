CIBC 데이터 사이언티스트 급여 Greater Toronto Area 지역

CIBC의 데이터 사이언티스트 보상 in Greater Toronto Area은 Data Scientist I year당 CA$99.7K부터 Senior Data Scientist year당 CA$122K까지입니다. year별 중간 보상 in Greater Toronto Area 패키지는 총 CA$112K입니다. CIBC의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/1/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
회사
직급명
경력 연수
총 급여
