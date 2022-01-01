회사 디렉토리
Cian
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Cian 복리후생

비교

총 예상 가치: $1,643

보험, 건강 및 웰빙
  • Dental Insurance

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Vision Insurance

    • 주거
  • Military Leave

  • Remote Work

    • 혜택 및 할인
  • Learning and Development

  • Employee Discount

    • 추천 채용공고

      Cian의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • Amazon
    • Coinbase
    • Roblox
    • Tesla
    • Airbnb
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스