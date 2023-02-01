회사 디렉토리
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 급여

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints의 급여는 최저 행정 어시스턴트 연간 총 보상 $13,431부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $124,320까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 마지막 업데이트: 9/11/2025

소프트웨어 엔지니어
Median $124K
행정 어시스턴트
$13.4K
고객 서비스
$56.3K

정보기술자 (IT)
$45.5K
사이버보안 애널리스트
$75.6K
UX 리서처
$98.5K
자주 묻는 질문

A legmagasabban fizető pozíció a Church of Jesus Christ of Latter-day Saints cégnél: 소프트웨어 엔지니어 évi $124,320 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Church of Jesus Christ of Latter-day Saints cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $65,950.

