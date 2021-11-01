회사 디렉토리
Chipotle Mexican Grill
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Chipotle Mexican Grill 복리후생

비교

총 예상 가치: $1,095

보험, 건강 및 웰빙
  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Gym Discount

  • Health Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Employee Assistance Program

    • 재정 및 퇴직
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

    • 혜택 및 할인
  • Employee Discount

    • 추천 채용공고

      Chipotle Mexican Grill의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • Ocwen Financial
    • SelectQuote
    • BBVA
    • IG Group
    • CI&T
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스