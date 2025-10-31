Capital One 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Capital One의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in United States은 Manager year당 $221K부터 VP year당 $628K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $325K입니다. Capital One의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 10/31/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Capital One에서 Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)