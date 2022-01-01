회사 디렉토리
Capital One
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기

Capital One 급여

Capital One의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $46,000부터 최고 프로덕트 매니저 $523,333까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Capital One. 마지막 업데이트: 9/7/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

저희는 수천 건의 제안을 협상해왔으며 정기적으로 3만 달러 이상(때로는 30만 달러 이상)의 연봉 인상을 달성하고 있습니다. 연봉 협상 받기 또는 이력서 검토 를 매일 이 일을 하는 진짜 전문가인 리크루터들에게 받아보세요.

소프트웨어 엔지니어
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS 엔지니어

모바일 소프트웨어 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

연구 과학자

프로덕트 매니저
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
비즈니스 애널리스트
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
데이터 애널리스트
Median $120K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
데이터 사이언티스트
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
프로젝트 매니저
Median $110K
프로덕트 디자이너
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX 디자이너

모바일 디자이너

재무 애널리스트
Median $120K

위험 애널리스트

사기 애널리스트

데이터 사이언스 매니저
Median $251K
사이버보안 애널리스트
Median $175K

기술 위험 애널리스트

인사
Median $110K
테크니컬 프로그램 매니저
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
리크루터
Median $120K
솔루션 아키텍트
Median $265K

데이터 아키텍트

Cloud Security Architect

벤처 캐피탈리스트
Median $152K

프린시펄

어소시에이트

참모총장
Median $150K
영업
Median $184K
회계사
Median $100K

기술회계사

경영 컨설턴트
Median $118K
비즈니스 오퍼레이션
Median $177K
고객 서비스
Median $46K
정보기술자 (IT)
Median $158K
마케팅
Median $77.3K
프로그램 매니저
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX 리서처
Median $133K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
Median $90.5K
투자은행가
Median $110K
사업 개발
Median $136K
마케팅 오퍼레이션
Median $96K
행정 어시스턴트
$65.5K
기업 개발
$166K
고객 성공
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
그래픽 디자이너
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

주식 유형
Options

Capital One에서 Options는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (33.30% 연별)

  • 33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (33.30% 연별)

질문이 있으신가요? 커뮤니티에 물어보세요.

레벨스닷에프와이 커뮤니티를 방문하여 다양한 회사의 직원들과 소통하고, 커리어 팁을 얻어보세요.

지금 방문하기!

자주 묻는 질문

Capital One에서 보고된 최고 급여 직무는 프로덕트 매니저 at the Vice President level이며 연간 총 보상은 $523,333입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Capital One에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $149,509입니다.

추천 채용공고

    Capital One의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

관련 회사

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 리소스