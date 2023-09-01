Campfire Analytics 연봉

Campfire Analytics의 급여 범위는 하위 끝에서 정보 기술자 (IT) 에 대한 연간 총 보상 $114,923에서 상위 끝에서 소프트웨어 엔지니어 에 대한 $186,150까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. Campfire Analytics. 마지막 업데이트: 8/12/2025
모든 급여는 다음에서 검색하세요. 보상 페이지 또는 급여 추가 페이지 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.
자주 묻는 질문
Ποιος είναι ο υψηλότερος μισθός στην Campfire Analytics;
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Campfire Analytics είναι ο 소프트웨어 엔지니어 at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $186,150. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Πόσο πληρώνονται οι υπάλληλοι της Campfire Analytics;
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Campfire Analytics είναι $150,536.