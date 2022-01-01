회사 디렉토리
바이트댄스 급여

ByteDance의 급여는 최저 회계사 연간 총 보상 $16,519부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $1,207,230까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 바이트댄스. 마지막 업데이트: 11/21/2025

ByteDance logo
소프트웨어 엔지니어
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS 엔지니어

모바일 소프트웨어 엔지니어

프론트엔드 소프트웨어 엔지니어

머신러닝 엔지니어

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

품질보증(QA) 소프트웨어 엔지니어

데이터 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

보안 소프트웨어 엔지니어

사이트 신뢰성 엔지니어

가상현실 소프트웨어 엔지니어

개발자 어드보케이트

연구 과학자

프로덕트 매니저
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
마케팅
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

제품 마케팅 매니저

데이터 사이언티스트
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
프로덕트 디자이너
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX 디자이너

UI 디자이너

영업
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

어카운트 익제큐티브

어카운트 매니저

리크루터
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

소서

리더십 리크루터

기술 리크루터

프로그램 매니저
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
소프트웨어 엔지니어링 매니저
3-1 $584K
3-2 $794K
테크니컬 프로그램 매니저
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
인사
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
사이버보안 애널리스트
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
비즈니스 애널리스트
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
데이터 애널리스트
1-2 $125K
2-1 $163K
프로젝트 매니저
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
2-1 $167K
2-2 $208K
비즈니스 오퍼레이션
Median $235K
비즈니스 개발
Median $165K
신뢰 및 안전
Median $118K
UX 리서처
2-2 $237K
3-1 $296K
데이터 사이언스 매니저
Median $409K
파트너 매니저
Median $205K
재무 애널리스트
Median $150K
하드웨어 엔지니어
Median $350K
법무
Median $127K

법무 고문

경영 컨설턴트
Median $200K
마케팅 오퍼레이션
Median $89.9K
정보 기술자 (IT)
Median $74.1K
수익 오퍼레이션
Median $120K
솔루션 아키텍트
Median $278K

데이터 아키텍트

클라우드 보안 아키텍트

회계사
$16.5K

기술 회계사

행정 어시스턴트
$49.8K
최고 스태프
$247K
카피라이터
$63.3K
기업 개발
$233K
고객 서비스
$50.5K
고객 성공
$73.8K
그래픽 디자이너
$48.3K
기계 엔지니어
$286K
광학 엔지니어
$387K
프로덕트 디자인 매니저
$385K
규제 업무
$108K
세일즈 엔지니어
$65.3K
테크니컬 라이터
$129K
토털 리워즈
$304K
벤처 캐피털리스트
$91.9K
베스팅 일정

20%

1

25%

2

25%

3

30%

4

주식 유형
RSU

ByteDance에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (20.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (6.25% 분기별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (6.25% 분기별)

  • 30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (7.50% 분기별)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

1

25%

2

25%

3

35%

4

주식 유형
RSU

ByteDance에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 15% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (15.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (25.00% 연별)

  • 35% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (35.00% 연별)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

ByteDance에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

12 month cliff and vests quarterly.

자주 묻는 질문

ByteDance에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the 4-1 level이며 연간 총 보상은 $1,207,230입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
ByteDance에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $209,525입니다.

