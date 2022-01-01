ByteDance의 급여는 최저 회계사 연간 총 보상 $16,519부터 최고 소프트웨어 엔지니어 $1,207,230까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: 바이트댄스. 마지막 업데이트: 11/21/2025
20%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
30%
년 4
ByteDance에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:
20% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (20.00% 연별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (6.25% 분기별)
25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (6.25% 분기별)
30% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th-년 (7.50% 분기별)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
35%
년 4
25%
년 1
25%
년 2
25%
년 3
25%
년 4
