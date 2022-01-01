회사 디렉토리
Brex
Brex 급여

Brex의 급여는 최저 리크루터 연간 총 보상 $27,078부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $630,000까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Brex. 마지막 업데이트: 8/28/2025

$160K

정당한 대우를 받으세요

소프트웨어 엔지니어
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

백엔드 소프트웨어 엔지니어

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕션 소프트웨어 엔지니어

데이터 사이언티스트
L4 $195K
L5 $395K
프로덕트 매니저
Median $440K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
L5 $613K
L6 $630K
영업
Median $260K
고객 서비스
Median $47.9K
사업 개발
Median $200K
마케팅
Median $174K
프로덕트 디자이너
Median $290K
테크니컬 프로그램 매니저
Median $278K
비즈니스 오퍼레이션 매니저
$181K
비즈니스 애널리스트
$81.3K
재무 애널리스트
$146K
프로그램 매니저
$245K
리크루터
$27.1K
사이버보안 애널리스트
$199K
원하는 직급이 없나요?

모든 급여 정보를 검색하려면 급여 정보 페이지 또는 내 급여 정보 추가 를 통해 페이지를 확인하세요.


베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
RSU

Brex에서 RSUs는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

자주 묻는 질문

Brex에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저 at the L6 level이며 연간 총 보상은 $630,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Brex에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $245,250입니다.

