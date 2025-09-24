Bosch Global 소프트웨어 엔지니어 급여

Bosch Global의 소프트웨어 엔지니어 보상 in Germany은 EG12 year당 €67.7K부터 SL4 year당 €77K까지입니다. year별 중간 보상 in Germany 패키지는 총 €89K입니다. Bosch Global의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
