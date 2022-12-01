회사 디렉토리
Berkeley Research Group
여기서 근무하시나요? 귀사 등록

Berkeley Research Group 연봉

Berkeley Research Group의 급여 범위는 하위 끝에서 행정 보조 에 대한 연간 총 보상 $62,310에서 상위 끝에서 소프트웨어 엔지니어 에 대한 $233,825까지입니다. Levels.fyi는 {{company}}의 현직 및 전직 직원으로부터 익명으로 검증된 연봉을 수집합니다. Berkeley Research Group. 마지막 업데이트: 8/13/2025

$160K

제대로 된 보상을 받으세요

저희는 수천 건의 오퍼를 협상했으며, 정기적으로 $30K+(때로는 $300K+)의 인상액을 달성하고 있습니다.급여 협상하기 또는 귀하의 이력서 검토 실제 전문가인 매일 이 업무를 수행하는 채용 담당자에게 맡기세요.

경영 컨설턴트
Median $100K
행정 보조
$62.3K
소프트웨어 엔지니어
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
벤처 캐피털리스트
$101K

준회원

직무를 찾을 수 없나요?

모든 급여는 다음에서 검색하세요. 보상 페이지 또는 급여 추가 페이지 잠금을 해제하는 데 도움이 됩니다.


자주 묻는 질문

Berkeley Research Group에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어 at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $233,825입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Berkeley Research Group에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $100,250입니다.

추천 채용

    Berkeley Research Group에 대한 추천 채용 정보가 없습니다

관련 회사

  • Apple
  • Amazon
  • Facebook
  • SoFi
  • Flipkart
  • 모든 회사 보기 ➜

기타 자료