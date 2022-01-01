회사 디렉토리
Benevity
Benevity 급여

Benevity의 급여는 최저 고객 서비스 연간 총 보상 $40,275부터 최고 소프트웨어 엔지니어링 매니저 $128,036까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Benevity. 마지막 업데이트: 11/14/2025

소프트웨어 엔지니어
Median $91.3K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

프로덕트 디자이너
Median $87.3K
프로덕트 매니저
Median $92.3K

소프트웨어 엔지니어링 매니저
Median $128K
비즈니스 애널리스트
$72.3K
고객 서비스
$40.3K
프로그램 매니저
$58.9K
솔루션 아키텍트
$91.5K
테크니컬 프로그램 매니저
$53.9K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Benevity에서 주식/지분 부여는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

Benevity에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 매니저이며 연간 총 보상은 $128,036입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Benevity에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $87,266입니다.

