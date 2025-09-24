Bank of China 재무 애널리스트 급여

회사 디렉토리
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
Bank of China의 재무 애널리스트 중간 보상 in United States 패키지는 year당 총 $73K입니다. Bank of China의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/24/2025

평균 연봉
company icon
Bank of China
Associate
New York, NY
연간 총액
$73K
레벨
hidden
기본급
$73K
Stock (/yr)
$0
보너스
$0
재직 기간
2-4 년
경력
2-4 년
다음 회사의 커리어 레벨은 무엇인가요 Bank of China?

$160K

최신 급여 제출
추가급여 추가급여 정보 추가

회사

지역 | 날짜

직급명

태그

경력 연수

총 경력 / 해당 회사

총 급여

기본급 | 스톡 (년) | 보너스
연봉 정보를 찾을 수 없습니다
자주 묻는 질문

ለ재무 애널리스트 በBank of China in United States የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$163,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBank of China ለ재무 애널리스트 ሚና in United States የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $73,000 ነው።

