회사 디렉토리
Avidbank
여기서 근무하시나요? 회사 정보 관리하기
주요 인사이트
  • 다른 사람들에게 도움이 될 수 있는 Avidbank에 대한 고유한 정보를 공유해주세요 (예: 면접 팁, 팀 선택, 독특한 문화 등).
    • 회사 소개

    Avidbank Holdings is a bank holding company that provides financial products and services to small and middle-market businesses, professionals, and individuals in Santa Clara, San Mateo, and San Francisco counties. It offers personal and business deposit products, personal and corporate lending products, commercial real estate lending, construction lending products, and various financing solutions. The company also provides various services, such as automated clearing house payments and collections, bill pay, wire transfer, lockbox, merchant, remote deposit capture, ATM/debit cards, credit cards, business courier, cash management, and notary services.

    http://avidbank.com
    웹사이트
    2003
    설립연도
    134
    직원 수
    $50M-$100M
    예상 매출
    본사

    검증된 연봉 정보를 이메일로 받아보세요

    검증된 제안서 구독하기.상세한 보상 내역을 이메일로 받아보실 수 있습니다. 자세히 알아보기

    이 사이트는 리캡차와 구글 개인정보 보호정책 서비스 약관 에 의해 보호됩니다.

    추천 채용공고

      Avidbank의 추천 채용공고를 찾을 수 없습니다

    관련 회사

    • DoorDash
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Intuit
    • Airbnb
    • 모든 회사 보기 ➜

    기타 리소스