Aviatrix 급여

Aviatrix의 급여는 최저 고객 성공 연간 총 보상 $81,397부터 최고 솔루션 아키텍트 $301,500까지입니다. Levels.fyi는 다음 회사의 현직 및 전직 직원들로부터 익명으로 검증된 급여 정보를 수집합니다: Aviatrix. 마지막 업데이트: 8/26/2025

$160K

소프트웨어 엔지니어
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

풀스택 소프트웨어 엔지니어

네트워킹 엔지니어

고객 성공
$81.4K
세일즈 엔지니어
$219K

솔루션 아키텍트
$302K
베스팅 일정

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

주식 유형
Options

Aviatrix에서 Options는 4년 베스팅 일정을 따릅니다:

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st- (25.00% 연별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd- (2.08% 월별)

  • 25% 다음 기간에 베스팅됩니다: 4th- (2.08% 월별)

자주 묻는 질문

The highest paying role reported at Aviatrix is 솔루션 아키텍트 at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aviatrix is $233,200.

