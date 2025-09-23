Autodesk 소프트웨어 엔지니어링 매니저 급여

Autodesk의 소프트웨어 엔지니어링 매니저 보상 in United States은 M1 year당 $188K부터 M5 year당 $406K까지입니다. year별 중간 보상 in United States 패키지는 총 $300K입니다. Autodesk의 총 보상 패키지에 대한 기본급, 주식, 보너스 세부 내역을 확인하세요. 최종 업데이트: 9/23/2025
레벨명
총액
기본급
주식
보너스
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
회사
직급명
경력 연수
총 급여
|연봉 정보를 찾을 수 없습니다
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Autodesk에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (33.30% 연별)
33.3%
년 1
33.3%
년 2
33.3%
년 3
Autodesk에서 RSUs는 3년 베스팅 일정을 따릅니다:
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 1st-년 (33.30% 연별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 2nd-년 (8.32% 분기별)
33.3% 다음 기간에 베스팅됩니다: 3rd-년 (8.32% 분기별)